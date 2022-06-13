حضور مميز. لزيت الزيتون التونسي المعلّب في المعرض الدولي للصناعات الغذائية بنيويورك



سجل زيت الزيتون التونسي المعلب حضوره المميز في الصالون الدولي للصناعات الغذائية، الذي ينتظم من 12 إلى 14 جوان 2022 بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكيبة وينظم المركز الفني للتعبئة والتغليف تحت إشراف وزارة الصّناعة والمناجم والطّاقة مشاركة تونس في هذا الصالون وذلك في إطار البرنامج الوطني للنهوض بزيت الزيتون التّونسي المعلب وتهدف هذه المشاركة وفق بلاغ صادر عن المركز الفني للتعبئة والتغليف، إلى دعم صادرات زيت الزيتون التّونسي المعلب نحو الأسواق الأمريكية التي تعتبر من أهم الأسواق الواعدة لتصدير الذّهب التونسي الأخضر.

ويضم الجناح التونسي في هذا الصالون، 10 مؤسسات عاملة في مجال تصدير زيت الزيتون المعلب والمخصص كليا للترويج وتعرض في الجناح مختلف العلامات التونسية لزيت الزيتون وتنظم على امتداد أيام الصالون حصصا للتذوق والطبخ.

وتمثل هذه المشاركة فرصة لتعزيز الشراكة ودعم الروابط التجارية المثمرة وتحسين تموقع زيت الزيتون التونسي المعلب في الأسواق الأمريكية.

علما أنه في السنوات الأخيرة، تم تصدير زيت الزيتون التونسي إلى أكثر من 60 وجهة أهمّها الولايات المتحدة الأمريكية. كما تألق زيت الزيتون التونسي بميداليات ذهبية في المسابقات الدولية ولا سيما “مسابقة زيت الزيتون في نيويورك – NYOOC” و Los Angelos International حيث تحصلت تونس في كل مسابقة على 17 ميدالية.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكيّة وفقًا للمجلس الدولي للزيتون (IOC) أكبر مستورد لزيت الزيتون في العالم. وتحتل تونس المرتبة الثانية لصادرات زيت الزيتون بصفة عامّة والمرتبة الرابعة لصادرات زيت الزيتون المعلب.

ويعتبر المعرض الدولي للصناعات الغذائية من أهم التظاهرات العالمية في قطاع الصناعات الغذائية حيث يستقطب أكثر من 2400 عارضا وقرابة 34.000 زائرا مهنيا من موردين وموزعين ومسؤولي الشراءات بالمساحات التجارية الكبرى من مختلف أنحاء العالم.