القاضي العدلي الحبيب الربعي يستقيل من هيئة الانتخابات مساندة لزملائه القضاة

قدم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، القاضي العدلي الحبيب الربعي، اليوم الإثنين، استقالته بصفة رسمية من عضويته بمجلس الهيئة وأودعها بمكتب الضبط، وفق ما أكده المدير المركزي للاتصال بهيئة الانتخابات فيصل ضو في تصريح ل (وات).

وأوضح ضو، أنه سيتم عرض هذه الاستقالة على مجلس هيئة الانتخابات للبت فيها، مبينا أن استقالة الربعي لا علاقة لها بمسار عمل الهيئة وإعدادها للاستفتاء المرتقب تنظيمه يوم 25 جويلية القادم، بل جاءت “في إطار مساندته لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية”، وفق ما جاء في نص الاستقالة.

وأكد أن هذه الاستقالة لن يكون لها أي تأثير في عمل مجلس هيئة الانتخابات، باعتبار أن النصاب القانوني يبقى متوفرا.

يشار الى أن القاضي الإداري الحبيب الربعي وعضو مجلس هيئة الانتخابات، أعلن اليوم الاثنين، في تدوينة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، استقالته من عضوية هيئة الانتخابات كتب فيها “ان هذه الاستقالة تأتي مساندة لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية”.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاؤها، أدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج يوم 12 ماي 2022، بعد أن تم تعيينهم بمقتضى أمر رئاسي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية يوم 9 من نفس الشهر.

يذكر أن تنسيقية الهياكل القضائية، قرّرت أول أمس السبت، التمديد في الإضراب الذّي بدأته يوم الاثنين الماضي، بأسبوع ثان، “بسبب عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء التي طالت 57 قاضيا وقاضية بمقتضى أمر رئاسي، وإلغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول قانون المجلس الأعلى المؤقت للقضاة”.