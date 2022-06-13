بعد التمديد لأسبوع ثان: هذه المسائل المستثناة من اضراب القضاة..

عاجل: 6 قتلى في حادث مرور خطير بين قبلي والحامة..

عاجل: حقائق صادمة تكشفها الزوجة الشاكية بجريمة ”الزنا” ضدّ القاضية..وهذه تفاصيل المداهمة..

وفاة شاب في اصطدام بين دراجتين ناريتين..

اعضاء بمنظمة الاعراف يبحثون مع مسؤول من حزب الخضر الألماني الاوضاع في تونس “

2022/06/13 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بحث اعضاء من منظمة الأعراف ومسؤولون من ألمانيا، الإثنين، الوضع الإقتصادي والإجتماعي في تونس وتقدم المحادثات القائمة مع صندوق النقد الدولي.

وأعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية في بلاغ له اليوم الاثنين ان رئيس المنظمة سمير ماجول وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي التقوا، بتونس، النائب بالبرلمان الألماني عن حزب الخضر طوبياس باشارل بحضور سفير ألمانيا بتونس بيتر بروغل.

واكدت المنظمة في بلاغها ان اللقاء تطرق كذلك الى واقع التعاون الثنائي التونسي الألماني في عديد المجالات وخاصة التكوين والطاقات المتجددة والرقمنة .

وقد رحب صندوق النقد الدولي، يوم 10 جوان 2022، على لسان المتحدث بإسمه جيري رايس، بنشر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اقترحته السلطات التونسية، في ظل مفاوضات وصفها بانها ” متقدمة”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn