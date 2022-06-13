اعضاء بمنظمة الاعراف يبحثون مع مسؤول من حزب الخضر الألماني الاوضاع في تونس “

بحث اعضاء من منظمة الأعراف ومسؤولون من ألمانيا، الإثنين، الوضع الإقتصادي والإجتماعي في تونس وتقدم المحادثات القائمة مع صندوق النقد الدولي.

وأعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية في بلاغ له اليوم الاثنين ان رئيس المنظمة سمير ماجول وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي التقوا، بتونس، النائب بالبرلمان الألماني عن حزب الخضر طوبياس باشارل بحضور سفير ألمانيا بتونس بيتر بروغل.

واكدت المنظمة في بلاغها ان اللقاء تطرق كذلك الى واقع التعاون الثنائي التونسي الألماني في عديد المجالات وخاصة التكوين والطاقات المتجددة والرقمنة .

وقد رحب صندوق النقد الدولي، يوم 10 جوان 2022، على لسان المتحدث بإسمه جيري رايس، بنشر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اقترحته السلطات التونسية، في ظل مفاوضات وصفها بانها ” متقدمة”.