الدور ربع النهائي لكاس تونس: النادي الصفاقسي الى نصف النهائي



تمكن النادي الرياضي الصفاقسي من التاهل الى الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم نسخة فرحات حشاد اثر تغلبه على مستقبل الرجيش بنتيجة 4-2 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 2-2) اليوم الاثنين في ثاني مقابلات الدور ربع النهائي التي احتضنها الملعب الاولمبي بسوسة.

وعرفت المباراة نزعة هجومية تجسمت من خلال اهتزاز الشباك في 6 مناسبات حيث جاءت اهداف النادي الصفاقسي بفضل ايمن الحرزي (7) والحسين علي (82) وحازم الحاج حسن (106) وانس الشبلي (119) من ضربة جزاء في حين تحققت ثنائية مستقبل الرجيش عن طريق محمد حسان صيود(2) وعمر اللمطي (35).

وكان النادي الافريقي قد تاهل الى الدور نصف النهائي لكاس تونس ( نسخة فرحات حشاد) بعد فوزه امس الاحد بملعب حمادي العقربي برادس في اولى مقابلات الدور ربع النهائي على هلال الشابة بنتيجة 1-صفر .

وسجل هدف فريق باب الجديد مدافعه الشاب الجزائري توفيق الشريفي د88 .

وتتواصل مقابلات ربع النهائي لكاس تونس حسب البرنامج التالي

الثلاثاء 14 جوان

في رادس – س 17

النادي البنزرتي – اتحاد بن قردان

الاربعاء 15 جوان

في سوسة – س 16

هلال مساكن – مستقبل المرسى