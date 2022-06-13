المنتخب الوطني لكرة القدم يختتم تحضيراته لمواجهة اليابان والغندري يغيب بسبب الاصابة



انهى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تحضيراته لنهائي بطولة اليابان الدولية، الذي سيجمعه غدا الثلاثاء بالمنتخب الياباني مستضيف البطولة.

وأجرت العناصر الوطنية حصة تدريبية أخيرة شهدت حضور كل اللاعبين باستثناء نادر الغندري الذي تأكد غيابه عن المقابلة بسبب إصابة عضلية.

واختار المدرب الوطني جلال القادري خلال هذه الحصة، أن يركز على بعض النقاط الفنية بناء على المعطيات التي جمعها من خلال متابعة المنافسة، كما فضل التركيز على الكرات الثابتة في نهاية الحصة لدورها الكبير في حسم نتائج المباريات، وتواصلت الحصة قرابة الساعة.

وأظهرت عناصر المنتخب الوطني حسن استعدادها من أجل تأكيد أحقيتها بالوصول إلى النهائي على حساب منتخب الشيلي بعد الانتصار عليه بتيجة 2ـ0.

وعلى صعيد اخر تم تعيين الحكم الاماراتي احمد عيسى درويش لادارة هذه المباراة المقررة غدا بداية من الساعة 10 و55 دقيقة بتوقيت تونس.