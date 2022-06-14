الكشف عن محاور نادية عكاشة في المكالمات الهاتفية المسربة..#خبر_عاجل

كشفت مجلة جون أفريك في مقال لها أمس عن مخاطب مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة والذي تحاورت معه في المكالمات الهاتفية المسربة التي اثارت ضجة مؤخرا.

وقالت جون افريك ان الشخص الذي كان يتحاور معها هو عاطف الحمزاوي موظف بالسفارة الامريكية بباريس الذي إعترف بذلك و قال انها اتصلت به عند قدومها لباريس مستفسرة عن كيفية الحصول على أوراق إقامة لها و لعائلتها حيث قدموا بفيزا سياحية و اتهم السيد الحمزاوي محاميي عكاشة بفسخ صوته من التسريبات.

و قال أن محاميي عكاشة هم من سلمت لهم عكاشة المكالمات كما قال أنه لا يتذكر انه حوارها في بعض المقاطع و يظن انها لم تحاوره هو فقط بل حاورت أخرين، و هذا ما يؤكد أن التسريبات صحيحة و أن الصوت فيها هو صوت نادية عكاشة، و التي انتقلت الى دبي بعد عدم حصولها على اوراق إقامة في فرنسا حيث يتحتم عليها التقدم بمطلب لجوء سياسي او يفترض حصولها على عقد عمل هناك.