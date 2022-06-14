قفصة: تسجيل 4251 ناخبا جديدا بالسجل الإنتخابي لدائرة قفصة منذ إنطلاق حملة التسجيل الميداني

تمكّنت فرق التسجيل التابعة للهيئة الفرعية للإنتخابات بدائرة قفصة منذ إنطلاق حملة التسجيل الميداني قبل أسبوعين، من تسجيل 4251 ناخبا وناخبة لأوّل مرّة في السجل الإنتخابي، وذلك قبل يوم واحد من إنتهاء هذه الحملة، إستعدادا للتصويت في إستفتاء يوم 25 جويلية المقبل على دستور جديد.

وقال المُنسّق الجهوي للهيئة، فوزي الفضيلي، اليوم الثلاثاء لـ”وات”، أنّ أعوان التسجيل تمكّنوا منذ إنطلاق برنامج التسجيل المُستمرّ، الذي أطلقته الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات يوم 29 ماي الماضي وإلى غاية يوم أمس الإثنين، من إنجاز 4251 عمليّة تسجيل جديدة، بالاضافة إلى تحيين 1155 تسجيلا.

وتنتهي اليوم حملة التسجيل الميداني الإرادي في السجل الإنتخابي التي أمّنتها فرق ومكاتب قارّة ومتنقلة للتسجيل، لتقوم الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات بعد غد الخميس، وعلى مدى يوم كامل، بعمليّة التسجيل الآلي للناخبين الذين بلغوا سنّ الإنتخاب (18 سنة) من غير المُسجّلين، وذلك حسب العناوين التي تتضمنها بطاقات تعريفهم الوطنية، وهي عمليّة تقوم بها بلادنا لأوّل مرّة.

وسوف تفتح الهيئة العليا للإنتاخبات والهيئات الفرعية بداية من يوم 16 جوان باب التحيين وذلك إلى غاية يوم 12 جويلية، بهدف إعطاء الناخبين المُسجلين آليا فرصة اختيار مركز الاقتراع الذي يرغبون الاقتراع فيه دون التقيّد بعنوان الإقامة الأصلي، وذلك بمكاتب التسجيل القارة بمقرّات البلديات، وبمكاتب البريد، وبمقرّات الهيئات الفرعية، وكذلك عبر موقع الواب التابع للهيئة العليا للإنتخابات.

وحول عمليّات التسجيل الجديدة التي أنجزتها الهيئة الفرعية للإنتخابات بقفصة، لفت المنسّق الجهوي إلى أنّ ما لا يقلّ عن 80 بالمائة منها، كانت للناخبين من فئة الشباب، مشيرا إلى أن حملة التسجيل الميداني والإرادي ركّزت خلال الأسبوعين الماضيين على المعاهد والجامعات وخاصة بالحيّ الجامعي سيدي أحمد زروق.

ويبلغ عدد الناخبين والناخبات بالدائرة الإنتخابية بقفصة، حسب آخر إحصائيات حيّنتها الهيئة الفرعية في شهر ديسمبر من العام الماضي، 302 ألف ناخب وناخبة.