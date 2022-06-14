الدور ربع النهائي لكاس تونس : اتحاد بن قردان يزيح النادي البنزرتي بركلات الترجيح 5-4 ويعبر الى نصف النهائي

تاهل اتحاد بن قردان الى الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2021-2022 نسخة فرحات حشاد اثر تغلبه على النادي البنزرتي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1 يوم الثلاثاء على ملعب حمادي العقربي برادس.

وافتتح اتحاد بن قردان النتيجة في الدقيقة 26 بفضل محمد حامد قبل ان يدرك الطيب بن زيتون التعادل للنادي البنزرتي في الدقيقة 68.

والتحق اتحاد بن قردان بكل من النادي الافريقي والنادي الصفاقسي الى الدور نصف النهائي.

ويسدل الستار غدا الاربعاء على مباريات الدور ربع النهائي بلقاء الملعب الاولمبي بسوسة بين هلال مساكن ومستقبل المرسى انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.