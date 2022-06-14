الوضع الوبائي: تسجيل 886 إصابة جديدة بكورونا بنسبة 12.71 من التحاليل الإيجابية



سجلت وزارة الصحة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 جوان الجاري، 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا بنسبة تحليل إيجابي بلغ 12.71 بالمائة بالإضافة إلى تسجيل 4 وفيات مصرح بها خلال نفس الفترة.

وبلغت عدد الحالات الجديدة في المستشفيات والمصحات الخاصة، حسب ما ورد، الثلاثاء، في بلاغ وزارة الصحة الأسبوعي حول الوضع الوبائي، 45 حالة.

وكانت وزارة الصحة رصدت خلال الأسبوع الممتد من 30 ماي 2022 الى 5 جوان الجاري 668 إصابة بفيروس كورونا، بنسبة تحاليل ايجابية تناهز 8 بالمائة.

يذكر أن عدد الأشخاص الذين استكملوا تلقيحهم ضد فيروس كورونا المستجد، إلى غاية 13 جوان الجاري، بلغ 6 ملايين و373 ألفا و862 شخصا.