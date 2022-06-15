بسبب الإضراب العام: كل الرحلات الدولية من وإلى تونس ستلغى..

قال مسؤول نقابي، اليوم الاربعاء 15 جوان 2022، إن كل الرحلات الدولية من وإلى تونس ستلغى الخميس بسبب إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام الشغل في الشركات العامة احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

وكان الاتحاد دعا إلى إضراب عام بعد قرار حكومي بتجميد الأجور ضمن حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف إلى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة أربعة مليارات دولار.

وقال وجيه الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل باتحاد الشغل، لوكالة رويترز، “كل الرحلات الدولية والمحلية أيضا ستتوقف ابتداء من الساعة صفر هذه الليلة.. الإضراب سيشمل كل الرحلات البحرية أيضا”.

رويترز