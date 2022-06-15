الحكومة التونسية تتفق مع نظيراتها الاماراتية على حزمة مشاريع قابلة للتنفيذ في اقرب الاجال



اتفق مسؤولون من الحكومة التونسية ونظيرتها الإماراتية، الاربعاء، على ضبط حزمة مشاريع يتمّ الاتفاق حول تنفيذها في اقرب الآجال.

وعقد وفد حكومي ضم وزراء الخارجية والمالية والصناعة والطاقة والمناجم والفلاحة والنقل وشركة فسفاط قفصة تراسته رئيسة الحكومة نجلاء بودن، جلسه عمل بالقصبة، مع وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات يتقدمه عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الامارات شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وشارك في الجلسة العمل عن الجانب الإماراتي سفير دولة الإمارات بتونس والمدير التنفيذي لموانئ أبو ظبي ونائب رئيس صندوق أبو ظبي للتنمية.

واستعرض الجانبان حزمة مشاريع تتصل بتحلية مياه البحر واستخدام الطاقات المتجددة والبنية التحتية لقطاع النقل، فضلا عن الإمكانيات المتاحة في مجال التعاون الاقتصادي والمالي والتبادل التجاري.

واكدت بودن اهمية متانة العلاقات التونسية الإماراتية والبحث عن فرص الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات الاستراتيجية وخاصة تلك ذات القيمة المضافة العالية.

وتشتثمر عديد المجموعات الاماراتية والشركات في تونس على غرار مجموعة ابراج التي حصلت على حصة بنسبة 35 بالمائة في شركة اتصالات تونس

واعلنت مجموعة بوخاطر حصولها مطلع 2022 على الموافقات اللازمة لاستكمال مشروع “المدينة الرياضة بتونس المعطل في حين تستثمر المجموعة الصيينة الاماراتية “تيبا امايا” في قطاع انتاج الكهرباء من الطاقة