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كاس تونس : مستقبل المرسى يكمل عقد الاندية المتاهلة الى نصف النهائي

2022/06/15 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

اكمل مستقبل المرسى عقد الاندية المتاهلة الى الدور نصف النهائي لمسابقة كاس تونس موسم 2021-2022 (نسخة فرحات حشاد) وذلك عقب تغلبه مساء اليوم الاربعاء بالملعب الاولمبي بسوسة على هلال مساكن بنتيجة 2-صفر في مباراة الدور ربع النهائي للكاس.
ويدين فريق الصفصاف بانتصاره للاعبين ماهر النويوي (8) وحسني العبيدي (33) حيث توفق ابناء المدرب عبد الكريم بوقرة في فرض سيطرة ميدانية على اغلب ردهات اللقاء وتامين اسبقية منذ الفترة الاولى للعب وعبثا حاول ابناء مساكن العودة في النتيجة حيث ذهبت جميع محاولاتهم لاسيما في الشوط الثاني ادراج الرياح..
والتحق مستقبل المرسى باتحاد بن قردان والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي في الدور نصف النهائي.

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