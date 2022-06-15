الاتحاد يحسمها بخصوص اضراب القطاع العام..#خبر_عاجل

نفى الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، عقد أية جلسة جديدة صلحية للتفاوض بين الاتحاد والحكومة، حول برقية الاضراب في القطاع العام المقرر غدا الخميس 16 جوان .

واستبعد السالمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا اليوم الأربعاء، امكانية عقد جلسة صلحية ثانية بعد فشل جلسة أولى كانت عقدت يوم الاثنين الفارط بين الطرفين الحكومي والنقابي، مشيرا، الى أن هياكل اتحاد الشغل تركّز على الاستعداد للاضراب العام.

ويأتي تأكيد القيادي بالمنظمة العمالية، على عدم عقد أية جلسة صلحية جديدة مع الطرف الحكومي للنظر في برقية الاضراب العام متباينا، مع ما صرّح به وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي الذي عبّر عن عزم الحكومة عقد جلسة ثانية مع الاتحاد لإيجاد حل توافقي يحول دون تنفيذ الإضراب العام صلب المؤسسات والمنشآت العمومية.