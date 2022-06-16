الكاف : تواصل العمل بصفة عادية في عدد من القطاعات العمومية رغم إقرار الإضراب العام

تواصل اليوم الخميس العمل في ولاية الكاف في عديد القطاعات العمومية بصفة عادية رغم إقرار الإضراب العام من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل بما جعل الحياة اليومية تبدو شبه عادية خاصة في مدينة الكاف، وفق ما عاينه مراسل (وات).

وتواصل العديد من المؤسسات نشاطها بصفة عادية على غرار البنوك العمومية الثلاثة وبعض الإدارات الخدماتية ومنها بالخصوص صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض وقطاع البريد ومركز الفحص الفني للعربات فيما سجّل شلل في حركة النقل العمومي وخدمات الكهرباء والغاز واستغلال وتوزيع المياه ، مع تأمين الحد الأدنى من الخدمات التي تمسّ الجوانب الأساسية لهذه القطاعات.

وتبدو الحياة عادية في مدينة الكاف سيما وقد تزامن موعد الإضراب مع يوم السوق الأسبوعية الذي يكثر فيه عادة الازدحام داخل المدينة بفعل ارتفاع الحركة التجارية والاقتصادية في مثل هذا اليوم من كل أسبوع.