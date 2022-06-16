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سيدي بوزيد : استجابة متفاوتة للإضراب العام في ولاية سيدي بوزيد

2022/06/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تفاوتت اليوم الخميس الاستجابة للإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل حيث واصلت العديد من المؤسسات المعنية بالإضراب في ولاية سيدي بوزيد تقديم خدماتها للمواطنين في حين أغلقت أخرى حسب ما عاينه مراسل (وات) في الجهة.

وبالرغم من ان الاتحاد الجهوي للشغل في سيدي بوزيد قد أعلن عن قائمة ب25 مؤسسة ومنشأة معنية بالإضراب إلا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان تربية الماشية وتوفير المراعي وشركة النقل القوافل من أبرز المؤسسات التي استجابت للإضراب العام في حين فتحت أبواب مراكز البريد للعموم والاتصالات والصناديق الاجتماعية والوكالة الفنية للنقل البرّي.

ومن جهة أخرى ذكر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد محمد الأزهر قمودي في تصريح لـ(وات) أن نسبة الاستجابة للإضراب العام تصل حاليا إلى 90 بالمائة في انتظار الانتهاء من عملية الإحصاء، وفق تقديره.

وأوضح ان العديد من الإدارات أغلقت كلّيا في حين تعطّلت جزئيا الخدمات بعدد آخر من المؤسسات.

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