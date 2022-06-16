تأجيل إجراء اختبار اليوم الخميس من دورة التدارك في المؤسسات الجامعية بسبب الاضراب العام بالمنشآت والمؤسسات العمومية

تأجّلت، اليوم الخميس، اختبارات دورة التدارك 2022 بالنسبة للطلبة في كافة مؤسسات التعليم العالي، بيوم واحد، بسبب الإضراب في القطاع العام الذي يشنّه اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل بـ 159 مؤسسة ومنشأة عمومية، على أن تستأنف غدا الجمعة، حسب ما أفاد به الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، حسام بوجرة.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تأجيل إجراء امتحانات دورة التدارك جاء تحسّبا لشلل قطاع النقل مما قد يتسبّب في اضطراب في تنقل للطلبة، لافتا إلى أن استئناف إجراء الامتحانات سيكون بداية من غد الجمعة على أن يجرى اختبار اليوم المؤجل إلى آخر يوم بعد الانتهاء من إجراء امتحانات دورة التدارك.

وأشار إلى أن روزنامة دورة التدارك يتم ضبطها خلال اجتماع مجلس الجامعات، وتختلف من مؤسسة جامعية إلى أخرى، وقد فرغت بعد بعض المؤسسات من إجراء هذه الدورة في حين مازالت أخرى لم تنته منها.

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل ينفذ اضرابا عاما بيوم واحد، اليوم، احتجاجا على عدم سحب المنشور عدد 20 الذي أصدرته الحكومة بتاريخ 9 ديسمبر 2021 الذي ينص أساسا على التقيّد بالتنسيق المسبق والحصول على ترخيص من رئاسة الحكومة للتفاوض مع النقابات في الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية، وعدم التوصل لاتفاق مع الحكومة الحالية للدخول في مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور لسنوات 2021 و2022 و2023.