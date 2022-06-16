جندوبة : نسبة المشاركة في الإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية تراوحت بين 80 و100 بالمائة

تراوحت نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي يخوضه نقابيو المؤسسات والمنشآت العمومية في ولاية جندوبة الى حدود العاشرة من صباح اليوم الخميس 16 جوانبين 80 في المؤسسات الصغرى و100 بالمائة بالمؤسسات الكبرى وفق ما أكّده الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل خالد العبيدي.

وأضاف العبيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان منظوري الاتّحاد مارسوا حقهم في انضباط تام بمقرّرات الهيئة الإدارية الوطنية التي أقرّت الاضراب بعد تعطّل المفاوضات مع الحكومة، لافتا الى ان “حملات التشوية والتهديد التي تطال هياكل الاتحاد وقيادييه لم تثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وانهم أبدوا استعدادهم التام للدفاع عن حقوقهم والتمسك بمبادئ المنظمة وبخوض كل الأشكال النضالية المدنية التي المتجذرة في ثقافة العمل النقابي” وفق تعبيره.

الى ذلك توقفت بالكامل وسائل النقل العمومي من قطار وحافلات والدواوين والمنشآت المتواجدة بالجهة فيما تحول عدد هام من النقابيين الى دار الاتحاد الجهوي في جندوبة للمشاركة في تجمّع عمّالي دعا اليه الاتحاد.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اعلن في وقت سابق عن تعطّل المفوضات المتعلقة بسحب المنشور عدد 20 وتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الحكومة التونسية.