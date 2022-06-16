المنستير: نسبة نجاح اضراب أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية تفوق ال90 في المائة حسب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل

فاقت نسبة نجاح إضراب أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية بولاية المنستير، اليوم الخميس، 90 بالمائة، وفق الكاتب العام الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل سعيد يوسف.

وأضاف يوسف خلال اجتماع بمقر الاتحاد الجهوي للشغل أن المطالب التى ينفذ من اجلها الاضراب تؤكد على الحق في المفاوضات وترقيع المقدرة الشرائية والمحافظة على المؤسسات العمومية، و انتقد حملة “التشويه” التي قال انها “تطال الاتحاد العام التونسي للشغل وأمينه العام”.

وعاينت “وات” تنفيذ الاضراب على مستوى شركة النقل بالساحل للحافلات، ومحطة القطارات الحبيب بورقيبة بالمنستير والشركة التونسية للكهرباء والغاز وتواصل العمل في مكتب البريد وسط المدينة وايضا مختلف مصالح القباضة الجهوية للمالية.