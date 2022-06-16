عاجل _ من بينها الاحتفاظ بعادل الدعداع : تطوّرات جديدة بخصوص قضيّة “انستالينغو”

قرّر أعوان الإدارة الفرعية للبحث في الجرائم المالية والإلكترونية المتطورة التابعة لإدارة الشرطة العدلية الاحتفاظ بعدد من المظنون فيهم في القضية المتعلقة بمؤسسة” أنستالينغو” بسوسة.

ووفق موزاييك أف أم فان الأبحاث لاتزال متواصلة في هذه القضية بالتنسيق مع النيابة العمومية على مستوى إدارة الشرطة العدلية حيث تقرر ليلة أمس الأربعاء 15جوان 2022 الإحتفاظ بالقيادي بحركة النهضة والرئيس السابق للنادي الرياضي بحمام الأنف عادل الدعداع .

كما تقرر الإحتفاظ على ذمة القضية ذاتها بأشرف بربوش المكلف بمهمة سابق برئاسة الحكومة إبان حكومتي يوسف الشاهد و هشام المشيشي، بالإضافة إلى المدوّن سليم الجبالي.

هذا ولا تزال التحقيقات متواصلة بخصوص هذه القضية لاستكمالها وإحالتها لاحقا على أنظار القضاء.