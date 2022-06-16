باجة: نجاح الاضراب العام بنسبة 95 بالمائة

قدّرت نسبة نجاح الاضراب العام بالمؤسسات والمنشآت العموميّة في ولاية باجة، اليوم الخميس، بـ95 بالمائة، حسب ما أفاد به عضو المكتب الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل، حافظ الربعي، في تصريح لـ”وات”.

وأضاف نفس المصدر أن مؤسسات القطاع العام بالجهة انخرطت بكثافة في الاضراب على غرار قطاعات البريد، والتكوين المهني، وشركة السكر، وشركة السكك الحديدية، والمركب الفلاحي بتيبار ،وقطاع التبغ بنفزة، والضيعات المنتجة للحليب بمجاز الباب.

وكان الاتحاد الجهوي للشغل قد عقد يوم 7 جوان الجاري لقاء بمدينة باجة حضره قرابة ألف نقابي، باشراف الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، الذي عبّر في تصريح لـ”وات”، عن رفضه لتقليص دور الدولة الاجتماعي لتصبح “دولة الحد الادنى”، وفق تعبيره، مؤكدا أنّ الاضراب يهدف الى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لأعوان القطاع العام وعن المؤسسة العمومية ككل، ويطالب بالغاء المنشور 20 الذي يهدف الى تقليص دور الاتحاد.