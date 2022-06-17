عطب في آلة حصاد يتسبّب حريق هائل بجندوبة

f

تسبّب عطب في آلة حصاد في حريق بمنطقة أولاد حسن من عمادة كساب معتمدية بلطة بوعوان أتى على سبع هكتارات من حقول القمح والحصيدة .

وحسب شهود عيان فإن شرارات لهب تطايرت من آلة حصاد كانت تقوم بحصاد حقول القمح بمنطقة أولاد حسن من عمادة كساب معتمدية بلطة بوعوان وقد سارع سائق الآلة ومعاونية إلى إطفاء الحريق إلا أن سرعة انتشار النيران حالت دون ذلك فتم اعلام الحماية المدنية ببوسالم والتي تنقل أعوانها بمعية أعوان الغابات، وتم التدخل بواسطة شاحنات إطفاء.

كما تم تدخل عدد من المواطنين وتم عزل الحقل المحترق بخطوط حراثة وتمت السيطرة على الحريق الذي أتى على 7 هكتارات من حقول القمح والحصيدة و350 قطعة تبن وعدد من الأشجار المثمرة والأسيجة الشوكية.