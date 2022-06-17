الكاف : تجميع 176 ألف قنطار من الحبوب بعد حصاد 60 بالمائة من المساحات المزروعة

بلغت كمّيات الحبوب التي تمّ تجميعها في ولاية الكاف إلى حد البارحة ،الخميس، 176 ألف قنطار وذلك بعد حصاد حوالي 60 بالمائة من المساحات المزروعة هذه السنة، وفق ما أفاد به اليوم، الجمعة ، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والصيد البحري، كمال الدريدي ، مراسل (وات) في الجهة.

وأوضح الدريدي في هذا السياق أن الكمّيات المجمّعة تتوزّع إلى 92 ألف قنطار من القمح الصلب و13 ألف قنطار قمح ليّن و70500 قنطار من الشعير وتقدر المساحات

التي سيقع حصادها هذه السنة بحوالي 164 الف هك وذلك من مجموع 190 ألف هكتار تمّت زراعتها خلال هذه السنة ، وتضرّرت منها مساحات هامة بجنوب الولاية بسبب

الجفاف الذي عرفته الجهة في شهر فيفري المنقضي، وفق نفس الصدر.