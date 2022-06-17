بنزرت: تدشين مركز الصحة الاساسية سيدي بن عيسى بالعالية وتخصيص 100 الف دينار لتهيئة المستشفى المحلي

تعززت، اليوم الجمعة، المنصة اللوجستية للفضاءات الاستشفائية بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، بافتتاح وتدشين مركز الصحة الأساسية سيدي بن عيسى بالمنطقة و المنجز في اطار تدخلات وشراكة مثمرة على مستوى إعادة التهيئة والتجديد والتجهيز وتوفير الاطار البشري بين كل من المجلس الجهوي للولاية والمعتمدية والبلدية والإدارة الجهوية للصحة والنسيج المجتمعي الهادف والنشيط بالمنطقة.

واكد والي بنزرت سمير عبد اللاوي لدى اشرافه على موكب افتتاح وتدشين المركز، دور هذا الفضاء الاستشفائي في تقريب وتوفير الخدمات الصحية لفائدة المواطنين، بالإضافة للمركزين الاستشفائيين المنجزين بكل من منطقتي الخيتمين وسيدي علي الشباب.

واشار الى الحرص على مزيد تعزيز مختلف المرافق ذات القرب من المواطن بكامل مناطق الجهة ومنها معتمدية العالية، وتم تخصيص 100 الف دينار من المجلس الجهوي لتدعيم مرافق المستشفى المحلي وتجديده، وذلك في اطار مقاربة تنموية من شانها تكرس جودة الحياة.

ومن جانبه، أشار المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني، ان ادارته تولت توفير الاطار البشري للفضاء الاستشفائي المحدث بكلفة مالية توازي 50 الف دينار، مثمنا التعبئة الجهوية والمحلية المنجزة في تاهيل المركز الجديد وتجهيزه من قبل الولاية والبلدية والنسيج المجتمعي .

يذكر ان والي بنزرت كان اطلع على سير اشغال مشروع تهيئة وتجديد عدد من الفضاءات والاجنحة التابعة للمستشفى المحلي بالعالية علاوة على معاينة العمل بالمستشفى.