منوبة: انتفاع أكثر من 200 شخص بخدمات قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات بدار الشباب بدوار هيشر



انتفع اكثر من 200 شخص بدوار هيشر من ولاية منوبة بخدمات قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات نظّمتها الادارة الجهوية للصحة بمنوبة، اليوم الجمعة، بالتعاون مع دار الشباب بدوار هيشر، وأمّنها عدد من الاطارات الطبية وشبه الطبية واعوان الصحة، ومختصو علم نفس واخصائيو تغذية، وفق تأكيد المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، ايمان الحباسي، لـ”وات”.

وقدّمت القافلة، التي تابعها رئيس بلدية المنطقة ومعتمد دوار هيشر، عيادات متنوعة في الطبّ العام، وطبّ الاسنان، وعيادات في الأمراض المزمنة على غرار ضغط الدم والسكري، وفي مجالات التنظيم العائلي، والكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان الرحم، عبر إجراء عدد من الفحوصات والمسوحات.

من جانبها، أشارت مديرة إدارة الصحة الوقائية، لطيفة عبد القادر، في تصريح لـ”وات” إلى أن القافلة اتخذت في جانب كبير منها بعدا توعويا تحسيسيا، من خلال تقديم خدمات تحسيسيّة لفائدة الشباب حول أهمية الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والاقلاع عن التدخين، مع التذكير بضرورة غسل اليدين، والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة للتوقي من فيروس “كورونا”، بالإضافة إلى تعزيز الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ الوباء في الجهة بتمكين البعض من استكمال التلاقيح.

وأوضحت مديرة دار الشباب بدوار هيشر، عفراء الحناشي، من جهتها، ان تنظيم مثل هذه التظاهرات يأتي ضمن اتفاقية شراكة بين المؤسسة الشبابية والادارة الجهوية للصحة، تأكيدا على اهمية الصحة في حياة الناس، وحرصا على تقريب الخدمات الصحية من متساكني المنطقة وشبابها.

وبيّنت ان نشاط دار الشباب لا يقتصر على الانشطة الشبابية والترفيهية فقط، بل يشمل جميع الشرائح وخاصة فئة النساء، وينفتح على جميع الانشطة والاهتمامات.

ن ع