بطولة برلين:انس جابر تبلغ الدور قبل الاخير



تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة رابعة عالميا الى الدور نصف النهائي لبطولة برلين الالمانية المقامة على ملاعب معشبة بتغلبها على البيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش المصنفة 38 عالميا بنتيجة 2-1 (6-7 و6-2 و6-2) في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة لحساب الدور ربع النهائي.

وكانت انس جابر تغلبت في الدوريين الماضيين على كل من التشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة 80 عالميا 2-صفر والامريكية اليسا باركس المصنفة 169 عالميا 2-صفر.

وستلاقي انس جابر في المربع الذهبي الامريكية كوري غوف المصنفة 13 عالميا والتي ترشحت على حساب كارولينا بليسكوفا المصنفة سابعة عالميا 2-صفر (7-5 و6-4).