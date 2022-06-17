توننداكس ينهي تداولات جلسة الجمعة على تراجع بنسبة 31ر0 بالمائة

أنهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس”توننداكس”، جلسة الجمعة، على تراجع بنسبة 31ر0 بالمائة ليصل الى مستوى 6ر7458 نقطة ويقطع مع سلسلة إرتفاعات امتدت على 4 جلسات.

وسجلت السوق، وفق بيانات شركة الوساطة بالبورصة التونسية للأوراق المالية، زهاء 8ر1 مليون دينار، عادت 384ر0 مليون دينارمنها الى التجاري بنك، الذي أقفل سهمه، على تراجع بنسبة 6ر3 بالمائة عند مستوى 480ر35 دينار.

وتصدر سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، قائمة الارتفاعات، بنسبة 9ر3 بالمائة ليقفل على سعر 540ر0 دينار متبوعا بسهم الشركة التونسية للسيارات، بنسبة 9ر1 بالمائة وسعر 700ر18 دينار.

وتراجع سهم مونوبري، في المقابل، بنسبة 3ر5 بالمائة الى مستوى 810ر4 دينار متبوعا بسهم بنك تونس والإمارات، بنسبة 5ر4 بالمائة الى مستوى 810ر4 دينار .