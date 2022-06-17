إفتتاح المعرض الوثائقي للجيش الوطني بمدينة الثقافة..(صور)

تولى وزير الدفاع الوطني عماد مميش مساء اليوم الجمعة 17 جوان 2022 بمدينة الثقافة، تدشين المعرض الوثائقي الذي تنظمه وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لانبعاث الجيش الوطني الذي يوافق 24 جوان من كل سنة.

ويقدّم المعرض وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني من خلال الصور واللوحات والقطع المتحفيّة المعروضة عبر أروقته، تاريخ ونشأة الجيش التونسي ومهامه الرئيسية ومساهمته في حفظ النظام العام ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة ومشاركته في مجابهة جائحة كورونا إضافة إلى الخدمة الوطنية والتعليم العالي العسكري ومنظومة التكوين المهني العسكري ومساهمة ديوان تنمية رجيم معتوڨ والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد في خدمة التنمية.

ويذكر أن المعرض الوثائقي يتواصل إلى يوم 27 جوان الجاري وهو مفتوح للعموم من التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا.