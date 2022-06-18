عاجل : امرأة ترمي مولودها في مقبرة بنابل وتلوذ بالفرار.. وهذه التفاصيل

أعلنت الإدارة العامّة للأمن الوطني بوزارة الداخلية، القبض على امرأة تعمدت رمي مولودها بإحدى المقابر بجهة قربة من ولاية نابل.

وأوضحت في بلاغ، أنه على اثر ورود معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمركز الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بمنزل تميم مفادها العثور على رضيع ملقى بإحدى المقابر بجهة قربة، تم على الفور التحول رفقة أعوان الصحة العمومية وتم نقل الرضيع الى إحدى المستشفيات المحلية لمتابعة حالته الصحية.

وأضافت، أنه بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبتعميق التحريات من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم ومركز الأمن الوطني بقربة الجنوبية أمكن حصر الشبهة في إمرأة متزوجة وأم لأربعة أبناء وزوجها مودع بالسجن منذ حوالي 06 أشهر.

بجلبها والتحري معها في الموضوع أفادت أنها الأم البيولوجية للطفل من زوجها الذي اتفقت معه على إخفاء حملها على العائلة نظرا لتدهور ظروفهم الاجتماعية، مضيفة أنها قامت بوضع مولودها بإحدى المقابر وقامت بقص حبل الصرة بمفردها بواسطة مقص جلبته معها ثم عمدت الى تركه بمفرده والمغادرة على الفور دون أن يتفطن لها أحد.

وأذنت النيابة العمومية بنابل بالاحتفاظ بها من أجل “إهمال شؤون قاصر” ومواصلة الأبحاث.