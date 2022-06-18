حالة الطقس ليوم السبت.. وهذه درجات الحرارة حسب الولايات

من المتوقّع أن يكون طقس السبت 18 جوان 2022 مغيما جزئيا بأغلب المناطق، وتسجل درجات الحرارة استقرارا نسبيا، حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

أما الريح، فتكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، فيمل يكون البحر قليل الاضطراب فمضطرب.

وفي ما يلي درجات الحرارة بكامل ولايات الجمهورية:

الولايات درجات الحرارة

تونس 29

أريانة 32

منوبة 32

بن عروس 35

نابل 32

بنزرت 27

زغوان 35

سوسة 31

المنستير 31

المهدية 29

صفاقس 34

باجة 39

جندوبة 39

الكاف 36

سليانة 37

القيروان 38

سيدي بوزيد 39

القصرين 37

قابس 34

مدنين 39

قفصة 38

توزر 41

تطاوين 37

قبلي 39