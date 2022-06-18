أنس الحمادي يمثل أمام التفقديّة العامّة بوزارة العدل .. وهذه التفاصيل

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يوم الجمعة 17 جوان 2022 أن رئيس الجمعية أنس الحمادي توجه اليوم الى مقر التفقدية العامة بوزارة العدل بناء على دعوة قال انها وُجهت له من طرفها مساء أمس مشيرا الى ان الحمادي “تمسك بصفته النقابية والتمثيلية بخصوص موضوع السؤال ذي الصلة بنشاطه النقابي “.

وأكد المكتب في بلاغ صادر عنه نشرته الجمعية بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان الحمادي “طلب التأخير للاجابة كتابة على السؤال وفق ما يخول له القانون” و انه “تمسك بتمكينه من وثائق الملف ” مؤكدا ان طلبه “جوبه بالرفض دون اي سند قانوني” .

وشدد المكتب على”تمسكه بالدفاع عن السلطة القضائية وثباته على ذلك مهما تعددت الضغوطات والتهديدات سواء الصريحة منها او المبطنة”.