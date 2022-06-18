دربي العاصمة: وزارة الداخليّة تحذّر الجماهير #خبر_ عاجل

إثر تداول أخبار مفادها اعتزام البعض القيام بأعمال شغب وتخريب بمناسبة مقابلات كرة القدم المبرمجة ليوم الأحد الجاري، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم السبت 18 جوان 2022 أنها ستتصدى بكل صرامة لكل محاولة في هذا الإطار تطبيقا للقانون، وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت وزارة الداخلية أنها ستتمسك تبعا لذلك بإثارة ومتابعة كل التتبعات العدلية المستوجبة في الغرض، لافتة إلى أن مثل هذه الأعمال التخريبية يمكن أن تدخل تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب وقد تعرض مرتكبيها إلى عقوبات مشددة.

وتدور الأحد 19 جوان 2022 مباريات الجولة الثامنة من مرحلة التتويج في بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وسيدير الحكم هيثم قيراط مباراة دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي يوم الأحد على الساعة الخامسة برادس وسيكون أمير الوصيف حكما للفيديو.

أما دربي الساحل بين الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي فسيديره الحكم نعيم حسني وسيكون صادق السالمي في غرفة التحكيم بالفيديو.

من جهة أخرى يدير الحكم يسري بوعلي مباراة النادي الصفاقسي واتحاد بن قردان يوم الأحد ويتولى الحكم هيثم القصعي قيادة غرفة التحكيم بالفيديو.