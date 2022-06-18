أنس جابر تبحث عن لقبها الثالث قبل موعد ويمبلدون

واصلت اللاعبة التونسية أنس جابر تألقها في عالم الكرة الصفراء، ببلوغها اليوم السبت، الدور النهائي لبطولة برلين بالمانيا من فئة 500 نقطة، المقامة على الأراضي العشبية، اثر فوزها على الأمريكية كوري غوف المصنفة 13 عالميا بمجموعتين دون رد.

وستبحث انس جابر غدا الأحد( س14 و30د) ، في المباراة الختامية التي ستجمعها بالسويسرية بليندا بينسيتش المصنفة 17 على اللقب الثالث ضمن ابرز الدورات في مسيرتها الاحترافية.

وكانت أنس جابر قد توّجت العام الماضي بأولى ألقابها في صنف الكبريات، باحرازها على بطولة بيرمنغهام العشبية من فئة 250 نقطة، قبل أن تكسب في بداية شهر ماي الماضي بطولة مدريد للماسترز من فئة 1000 نقطة.

كما بلغت أنس جابر في عدة مناسبات أدوارا متقدمة في بطولات “غراند سلام” وبطولات الماستز حيث لعبت ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في 2020 وربع نهائي بطولة ويمبلدون في 2021 ونصف نهائي انديان ويلز في 2021.

ولم يحالف الحظ أنس جابر في السابق بالتتويج بعدد من البطولات بعد خوضها نهائي بطولة موسكو في 2018 ونهائي بطولة شارلستون “2” من فئة 250 نقطة في 2021 ونهائي بطولة شيكاغو من فئة 500 نقطة في 2021 ونهائي بطولة شارلستون من فئة 500 نقطة في أفريل الماضي الى جانب نهائي بطولة روما للماسترز من فئة 1000 الشهر الماضي.

وتطمح أنس جابر في هذا الموسم الى مزيد اثراء خزينتها بالألقاب وتثبيت تصنيفها العالمي في قائمة الـ 5 الأوليات على الاقل وضمان مقعد مؤهل لبطولة المرحلة الختامية التي تضم أكثر 8 لاعبات في رابطة محترفات التنس تحقيقا للانتصارات في الموسم وذلك بعد أن كانت قاب قوسين او أدنى من المشاركة في النسخة السابقة التي اقيمت في غوادالاخارا بالمكسيك موفى العام الماضي.

وكانت أنس جابر قد أكدت في حوار سابق مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، قبل احرازها بطولة مدريد للماسترز، أنّ أبرز أهدافها خلال هذا العام هو البقاء ضمن قائمة اللاعبات الـ 10 الأوائل، والارتقاء لاحقا الى المراتب الـ 5 الأولى، في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس، والمراهنة على الفوز بلقب بطولة كبرى، موضحة أنها رفعت من سقف طموحاتها، وستسعى جاهدة هي وفريقها الى الفوز بلقب كبير، سواء كان ماسترز أو غراند سلام، ينضاف الى مسيرتها الاحترافية بعد فوزها الصيف الماضي ببطولة برمينغهام.

ويعد نهائي دورة دورة برلين لأنس جابر غدا بمثابة الرهان الهام بحثا عن تتويج يعتبر خير حافز معنوي قبل انطلاقها في خوض منافسات بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الكبرى، وتعويض اخفاقها في بطولة رولان غاروس بالخروج من الدور الأول، وذلك بعد أن حققت مسيرة جد متميزة منذ بداية الموسم الحالي، لا يضاهيها سوى نتائج البولونية ايغا سواينتيك المصنفة الأولى عالميا، بفوزها في 29 مباراة مقابل 9 هزائم.

وفي ما يلي أبزر النتائج التي حققتها أنس جابر منذ بداية العام الجاري عبر التسلسل الزمني، علما وأنّها لم تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الاصابة:

جانفي 2022 – ربع نهائي بطولة سيدني ( 500 نقطة)

فيفري 2022- ربع نهائي بطولة دبي للماسترز ( 1000 نقطة)

فيفري 2022- ربع نهائي بطولة الدوحة للماسترز ( 1000 نقطة)

مارس 2022 – ثمن نهائي بطولة ميامي (1000 نقطة)

أفريل 2022- نهائي بطولة شارلستون ( 500 نقطة)

ماي 2022 – التتويج ببطولة مدريد للماسترز ( 1000 نقطة)

ماي 2022 – نهائي بطولة روما للماسترز ( 1000 نقطة)

اليوم 18 جوان – التأهل لنهائي بطولة برلين ( 500 نقطة)

وأسهمت هذه النتائج الباهرة التي حققها أنس جابر بمساعدة فريقها المكون من المدرب عصام الجلالي و المعد البدني كريم كمون ، في صعودها الى المركز الرابع عالميا في تصنيف رابطة محترفات التنس، والى المركز الثاني في الترتيب العام المؤهل للجولة الختامية التي سيشارك فيها في موفى الموسم أبز 8 لاعبات حققن أفضل النتائج.