كورونا: استقرار في المؤشرات المتعلقة بالوفيات والحالات الحرجة رغم الارتفاع النسبي في مؤشرات الحالات الايجابية..

أفاد الاخصائي في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، محجوب العوني، اليوم السبت، أنه رغم وجود ارتفاع نسبي في مؤشرات الحالات الايجابية للاصابة بكوفيد 19 التي أصبحت تتراوح بين 10 و 12 بالمائة بعد ان كانت لا تتخطى 5 بالمائة منذ حوالي شهر، إلا أنه يوجد استقرار ايجابي في بقية المؤشرات المتعلقة بالوفايات والحالات الحرجة.

وأقر العوني، في تصريح ل(وات) بوجود بؤر في مختلف الجهات نتيجة تزايد المناسبات العائلية التي تزامنت مع حلول فصل الصيف وتراجع مستوى المناعة المكتسبة بفعل التلقيح او المناعة الطبيعية بسبب الاصابة.

وأشار الى ضعف الاقبال على التلقيح مما تسبب في تراجع المناعة المكتسبة لدى البعض، داعيا كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة الذين فاقت مدة تلقيهم آخر جرعة الاربعة اشهر الى الاقبال على الجرعات التعزيزية ولاسيما الجرعة الرابعة.

ونصح باتباع الاجراءات الوقائية خاصة في الفضاءات المغلقة.

وللاشارة فقد سجلت ولاية باجة، مطلع الاسبوع الجاري، أعلى نسبة للتحاليل الايجابية منذ اشهر اذ بلغت 55,55 بالمائة،وصنفت الادارة الجهوية للصحة بباجة 4 معتمديات ذات مستوى انذار “مرتفع” وهي تيبار وعمدون وتستور ومجاز الباب.