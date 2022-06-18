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وزارة الشؤون الدينية تدعو الحجيج الى استكمال إجراءات سفرهم لرحلتي 21 و23 جوان قبل غد الأحد على أقصى تقدير

2022/06/18 أخبار, المصدر, مجتمع

دعت وزارة الشؤون الدينية، جميع الحجيج المتخلفين عن إتمام إجراءات سفرهم، والمسجلين على رحلتي 21 و23 جوان الجاري، إلى المسارعة في استكمال إجراءاتهم اليوم السبت وغدا الأحد على أقصى تقدير.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت، أنها ستعتبر كل متخلف عن استكمال الإجراءات المتعلقة بهذين الموعدين متنازلا عن حقه في الحج نهائيا.

وذكّرت الحجيج الميامين بأنه يتوجب عليهم الاستظهار بنتيجة تحليل مخبري سلبي لفيروس كوفيد 19 بالمطار، تطبيقا للشروط الصحية المطلوبة من السلطات السعودية، وذلك قبل 72 ساعة من موعد الرحلة

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