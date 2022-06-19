جوهر بن مبارك: “الرئيس قيس سعيّد يريد تأسيس نظام سياسي هجين يخدم مصالحه فقط”

قال الناشط السياسي، جوهر بن مبارك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش مشاركته اليوم الأحد في مسيرة دعت إليها “جبهة الخلاص الوطني”، إن الرئيس قيس سعيّد “فشل في حلحلة كل الملفات الاقتصادية”، معتبرا أن الفترة الحالية هي فترة الفشل الكلي على جميع المستويات”.

وأضاف أن سعيّد “يريد تأسيس نظام سياسي هجين، يخدم مصالحه فقط ويثبّت موقعه في الكرسي كرئيس مُطلق الصلاحيات”، حسب ما جاء على لسان بن مبارك.

من جهته أشار يسري الدالي، النائب في البرلمان المنحل، إلى أن المحاكمات التي يتعرّض لها معارضو قيس سعيّد “هي محاكمات سياسية ولا تستجيب للمعايير القانونية اللازمة”، ملاحظا أن جبهة الخلاص أثبتت اليوم أنها “التيار الأقدر على تعبئة الشارع التونسي ضد منهج الدكتاتورية الصاعد”، وفق تقديره.

وكان المشاركون في هذه المسيرة التي انطلقت صباحا من أمام ساحة “الباساج”، وصولا إلى المسرح البلدي، عبر شارع باريس، رفعوا شعار “إرحل” ضد رئيس الجمهورية، مرددين هتافات ضد تدابيره الاستثنائية التي يصفونها ب”الانقلاب” على الدولة وعلى الدستور.

يُذكر أن مسيرة اليوم ضمّت عددا من الحساسيات السياسية المناهضة لرئيس الجمهورية وعددا من أنصار مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” والتي تتكون من بعض أعضاء مجلس نواب الشعب المنحل وشخصيات سياسية قريبة في معظمها من حركة النهضة التي يُحمّلها الكثيرون مسؤولية الفشل السياسي والاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال العشرية الأخيرة.