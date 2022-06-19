أكثر من 32 ألف تلميذ يشرعون في اجتياز امتحان النوفيام لسنة 2022 بداية من غد الاثنين إلى الأربعاء المقبل

يشرع ابتداء من يوم غد الاثنين، أكثر من 32 ألف تلميذ في في اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام “النوفيام”، التي تتواصل أيام 20 و21 و22 جوان الجاري .

وسجل عدد المترشحين لاجتياز امتحان “النوفيام” في دورة 2022، زيادة بنسبة 27، 12 بالمائة بالمقارنة مع العام الماضي، ليبلغ عددهم 32796 مترشحا.

في المقابل، تراجع عدد المترشحين لامتحان ختم التعليم الاساسي التقني خلال هذه الدورة بقرابة 43 بالمائة، بعد أن انخفض عددهم الى 167 مقابل 292 مترشحا اجتازو دورة 2021.

وسيتناظر المترشحون لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام على 3100 مقعدا بالمعاهد النموذجية، وسيتم الاعلان عن النتائج يوم 5 جويلية المقبل.

وستتخذ وزارة التربية جملة من الاجراءات الاستثنائية تتعلق بتضخيم الخط ل 13 مترشحا لامتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام، وتقديم المواضيع مكتوبة بطريقة براي ل 9 مترشحين، علاوة على اضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار بالنسبة ل 14 تلميذا، وفق ما صرح بعه سابقا وزير التربية فتحي السلاوتي.

كما اكد تخصيص 249 مركز اختبارات كتابية بالنسبة لامتحان شهادتي ختم التعليم الاساسي العام والتقني و27 مركزا لايداع المواضيع و26 مركزا لجمع التحارير و4 مراكز للتجميع والتوزيع، بالاضافة الى 6 مراكز لاصلاح الاختبارات الكتابية.