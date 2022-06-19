الترجي التونسي يفوز على النادي الافريقي 3-1 في قمة دربي العاصمة

فاز الترجي الرياضي التونسي على النادي الافريقي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس في “دربي” تونس العاصمة ضمن الجولة الثامنة لمجموعة التتويج من بطولة الرابطة المجترفة الاولى لكرة القدم بنتيجة 3-1

وسجل للترجي كل من الجزائري محمد امين توغاي د21 والايفواري فوسيني كوليبالي د 42 والليبي حمدو الهوني د90 زائد 2 فيما جاء الهدف الوحيد للنادي الافريقي عن طريق زهير الذوادي د33 من ضربة جزاء.

ورفع الترجي التونسي رصيده الى 20 نقطة متصدرا ترتيب مجموعة التتويج وبفارق نقطتين عن الملاحق اتحاد المنستير (18 نقطة) قبل جولتين من نهاية السباق فيما تجمد رصيد النادي الافريقي عند 13 نقطة في المركز الرابع.

وكسب الترجي التونسي فوزا ثمينا وضعه في صدارة الترتيب . واقترن فوزه بحضور جماهيري لافت بملعب حمادي العقربي برادس اضفى جمالية على ملعب المباراة .

وتقدم الترجي 2-1 في الشوط الاول للمباراة التي سجلت اول حضور للمدرب نبيل معلول على الدكة الفنية خلفا لراضي الجعايدي وذلك رغم النقص العددي بعد اقصاء مدافعه الجزائري عبد القادر بدران منذ د29.

وافتتح المدافع الجزائري محمد امين توغاي التسجيل في د21 للترجي لما استلم كرة من زميله لاعب الوسط فوسيني كوليباتي حولها بيسراه الى هدف السبق.

ورد المهاجم الشاب والسريع للنادي الافريقي “ادم قرب” بهجوم سريع ومهد لهدف التعديل في 29د مستغلا خطا دفاعي من عبد القادر بدران ( خطا شبيه بخطئه الدفاعي امام وفاق السطيف الجزائري في اطار تصفيات رابطة الابطال عندما خسر كرة عجز عن الحفاظ عليها ) عندما انفرد بحارس الترجي صدقي الدبشي وراوغه لكن مدافع الترجي بدران لحق به وامسك به من الكتف في منطقة الجزاء ليعلن الحكم هيثم قيراط عن ضربة جزاء مع اقصاء مدافع الترجي .

ونفذ لاعب الخبرة زهير الذواذي ركلة الجزاء بنجاح معدلا النتيجة لفائدة النادي الافريقي 1-1.