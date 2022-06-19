منوبة: نحو انتداب 2413 عضو مكاتب الاقتراع واعوان مراقبة وتجميع وفرز ومكونين خاصين بالاستفتاء

حددت الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة حاجياتها من أعضاء مكاتب الاقتراع بالنسبة للاستفتاء الوطني المزمع إجراؤه يوم 25 جويلية القادم، ب2413 عضو مكتب، علما بأن عدد المكاتب بالجهة حدد مبدئيا ب95 مركزا قابلة للدعم، إن اقتضى الأمر، وفق تصريح المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، حسني السحباني، اليوم الأحد، لصحفية مكتب “وات” بالجهة.

وأضاف السحباني أنه وقع التمديد في آجال الترشح عن بعد إلى غاية 30 جوان الجاري، والدعوة مفتوحة لمن تتوفر فيهم شروط الترشح لعضوية المكاتب بكامل الولاية، مبينا أنه تم نشر بلاغات انتداب في الغرض، فضلا عن البلاغات المتعلقة بانتداب 12 مكونا جهويا و50 عونا لقاعة التجميع والفرز، و36 عونا خاصا بالمراقبة، ستباشر الهيئة فور انتهاء العملية، تكوينهم في إطار الرقابة على اجراءات وشروط الحملة المتعلقة بالاستفتاء المفتوحة للأحزاب والمنظمات والأفراد، حسب الشروط المضبوطة .

وأفاد بأن الهيئة تمكنت الهيئة من إجراء حوالي 5 آلاف عملية تسجيل مباشر، وتلقت 200 مطلب تسجيل على الموقع الالكتروني المخصص للغرض “(httpss://touenssa.isie.tn)، وذلك خلال الفترة المخصصة لتوسعة برنامج التسجيل المستمر للإستفتاء التي انتهت بتاريخ 14 جوان الجاري.

وبيّن السحباني أن عملية تحيين مراكز الإقتراع الخاصة بالاستفتاء متواصلة صلب الهيئة، وقد خصصت لها 39 مكتبا قارا موزعة على البلديات والمعتمديات ومراكز البريد والصناديق الاجتماعية والفضاءات التجارية الكبرى، وذلك لتمكين المواطنين من تحيين مراكز الاقتراع و اختيار المركز الذي يرغبون في الاقتراع به، دون التقيّد بعنوان الإقامة الأصلي، وذلك بمكاتب التسجيل القارة أو المتنقلة أو من خلال موقع الواب المذكور.