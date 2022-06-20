عاجل-بعد الضجة الكبيرة وحملة التشكيك: هذا ما قررته وزارة الشباب والرياضة بخصوص السباح نجيب بلهادي..

أعلنت وزارة شؤون الشباب والرياضة امس الاحد أنها ستقوم بالتثبت والتدقيق في كل التفاصيل والمعطيات المتعلقة بالرقم القياسي الذي حققه السباح التونسي نجيب بلهادي يوم السبت.

يذكر ان نشطاء على الفيسبوك احدثوا ضجة كبيرة وحملة تشكيك مرفوقة بدعوة الى ضرورة التثبت من الارقام التي يدعي السباح التونسي نجيب بلهادي تحقيقها ومن بين هؤولاء السباح الاولمبي أسامة الملولي الذي قال في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك ان ما قام به اكبر كذبة في تاريخ الرياضة التونسية.

كما دعت عديد الشخصيات الاعلامية والطبية وزارة شؤون الشباب والرياضة الى مراقبة الرهان الذي خاضة بلهادي مؤخرا والذي بدا للبعض أنه مصطنع وخيالي.