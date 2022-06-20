بقيمة مالية قدرها 300 ألف دينار: امضاء اتفاقية شراكة جديدة بين البنك الوطني الفلاحي واللجنة الأولمبية..

تم يوم الجمعة 17 جوان 2022، إمضاء اتفاقيّة شراكة جديدة بين البنك الوطني الفلاحي و اللجنة الوطنية الأولمبية من طرف كل من مدير عام البنك منذر الأكحل ورئيس اللجنة الوطنية محرز بوصيّان.

وتقدر القيمة المالية لهذه الاتفاقية ب300 ألف دينار تتواصل إلى غاية انتهاء دورة الألعاب الأولمبية سنة 2024.

وأكد مدير عام البنك الوطني الفلاحي منذر لكحل، في تصريح للمصدر ان هذه الشراكة تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك و سعيه المتواصل لدعم القطاع الرياضي نظرا للدور الذي يلعبه في تحسين واقع الشباب في تونس.

وبين الأكحل أن تجديد هذه الشراكة مع اللجنة الأولمبية التي وصفها بالتاريخية يعود لعدة اعتبارات أهمها تقاسمهم لعديد القيم و المبادئ التي ترتكز على دعم الرياضة و الرياضيين و القيم الأولمبية”.

ولفت إلى أن دعم البنك الوطني الفلاحي للجنة الأولمبية لايقتصر فقط على التظاهرات الرياضية الكبرى و إنما يشمل أيضا عديد الأنشطة الأخرى على اغرار المساهمة في احداث الملاعب، مشددا على أن الهدف هو إعلاء الراية الوطنية و حصد الميداليات.

وأشار المتحدث في سياق متصل إلى ان البنك قام بإحداث 7 ملاعب رياضية في عدة جهات داخليّة و في تونس الكبرى و آخرهم في ريجيم معتوق في انتظار استكمال انجاز 4 ملاعب أخرى إلى جانب ترميم و بناء عدد من المدارس و توفير حافلات لنقل التلاميذ في المناطق النائية.

وبدوره أكد رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية محرز بوصيان ان الدعم الذي سيقدمه البنك بمقتضى هذه الاتفاقية والمقدر ب“300 الف دينار” لفائدة الرياضيين يعتبر هاما جدا في هذا الظرف الاقتصادي الصعب، مشددا على أن اللجنة ستكون في مستوى هذه الثقة من خلال إنجاح مشاركة الرياضيين في التظاهرات الرياضية الدولية انطلاقا من ألعاب البحر الأبيض المتوسط وفق تعبيره.