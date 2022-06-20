المنستير: تشريح جثة الرضيع في قضية “شبهة خطأ طبي ناجم عنه وفاة رضيع” لمعرفة اسباب الوفاة

أفاد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا “وات” بأنّ قاضي التحقيق في قضية “شبهة خطأ طبي ناجم عنه وفاة رضيع” ليلة 11 جوان الجاري بمركز التوليد وطب الولدان بالمنستير، طلب تحديد أسباب الوفاة بعد تشريح جثة الرضيع

وأضاف بن حجا أنّه وقع بتاريخ 17 جوان الجاري القيام بعملية التشريح التي أشرف عليها قاضي التحقيق وحضرها أطباء مختصون في الطب الشرعي وفي جراحة الأطفال، كما وقع سماع جلّ الإطار الطبي والإطار شبه الطبي الذي أشرف على عملية الولادة

وكان رضيع توفي ليلة 11 جوان الجاري بمركز التوليد وطب الولدان بالمنستير، وتعهدت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالجهة بتاريخ 14 جوان بالبحث في شبهة خطأ طبي ناجم عنه وفاة رضيع، وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالجهة بفتح تحقيق في الغرض يوم 15 جوان.

وكان والد ووالدة الرضيع الهالك تمسكا بتتبع الإطار الطبي وشبه الطبي للتسبب في “القتل على وجه الخطأ إثر الولادة”.