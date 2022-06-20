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رئيس نادي تشيلسي يتنحى من منصبه

2022/06/20 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


أعلن نادي تشيلسي الانقليزي اليوم الاثنين أن بروس باك سيتنحى عن منصبه كرئيس للنادي في أعقاب تولي تود بولي زمام الأمور في ستامفورد بريدج .

وسينتقل المحامي الأميركي الذي شكل جزء من مجلس إدارة البلوز منذ عام 2003 إلى دور استشاري كبير مع النادي اعتبارًا من 30 جوان الجاري.

وبهذا الخصوص اوضح باك: “أنا فخور بأنني ساعدت تشيلسي على تحقيق نجاح كبير على أرض الملعب وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. الآن اصبح الوقت مناسب للتنحي والسماح للملكية الجديدة بالبناء على الأسس القوية التي وضعناها “.

وأضاف بروس بوك:”يمتلك الملاك رؤية مقنعة لمستقبل تشيلسي وأنا أتطلع إلى مساعدتهم في تحقيقها في هذا الدور الجديد جنبا إلى جنب مع طاقمنا الرائع واللاعبين والمدربين والمشجعين”.

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