تفاصيل إيقاف مواطن تونسي بمطار الجزائر.. وهذه تهمته

أوقفت شرطة الحدود الجزائري بمطار هواري بومدين الدولي تونسيا، وهو بصدد السفر متلبسا بمحاولة تهريب 23 ألف دولار أمريكي، ضبطت مخبأة بين أمتعته، ليتم حجز المبلغ المالي، وإحالة المتهم للتحقيق الداخلي بالمطار بعدما ثبت بأنه لا يحوز على سند بنكي.

ومثل المتهم الموقوف وفقا لإجراءات المثول الفوري للمحاكمة أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء، لمواجهة تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وهي التهمة التي اعترف بها المتهم أمام رئيس الجلسة، مصرحا بأنه بيوم الوقائع كان بصدد السفر إلى تونس، وخلالها جلب معه مبلغ 23 ألف دولار أمريكي، الذي ضبط بدون سند بنكي، لكونه لم يصرح به لدى مصالح الجمارك، بحكم أن رحلته تأخرت بسبب الإضراب الذي شنه موظفو الخطوط الجوية التونسية، ما جعله ينسى التصريح بالمبلغ محل الجريمة، ملتمسا العفو عنه.

وطالب وكيل الجمهورية توقيع غرامة مالية ضعف المخالفة، ليحكم القاضي عليه بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار جزائري /حوالي 2500 أورو/.