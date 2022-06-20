امكانيّة إجراء مباراة بن قردان والمنستير دون جمهور.. وهذا هو السبب

أكد ربيع الوحيشي رئيس الاتحاد الرياضي ببن قردان أنه لم يتقرّر بعد إجراء مباراة فريقه أمام الاتحاد المنستيري دون حضور جمهور وسيتم الحسم في الأمر في الساعات القادمة.

وأوضح الوحيشي أنّه من بين الأسباب التي قد تدفع إلى لعب المباراة دون جمهور تتمثّل في تقديم موعد المباراة من الخميس إلى الأربعاء، فيما من المبرمج أن يكون موعد الاجتماع الأمني يوم الثلاثاء، إضافة إلى أنّ إجراءات طبع التذاكر لا تسمح بطرحها للبيع قبل صباح الأربعاء أي يوم المباراة.

وقال رئيس اتحاد بن قردان، في تصريح اذاعي إنه في اتصال برئيس الفرع في الاتحاد المنستيري لإيجاد حل يتمثل في شراء ادارة الاتحاد المنستيري لجميع التذاكر لتجنيب اتحاد بن قردان أي خسائر مادية في صورة عدم بيع كل التذاكر والتي يبلغ عددها 4 آلاف تذكرة.

ويذكر أن اتحاد بن قردان اختار استقبال جميع الفرق المتنافسة في مرحلة التتويج في ملاعبها وذلك قصد الاستفادة من موارد مالية جراء بيع التذاكر ويستقبل يوم الأربعاء الاتحاد المنستيري في ملعب مصطفى بن جنات