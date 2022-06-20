جلسة خمريّة تنتهي بجريمة قتل بشعة بمرناق #خبر_ عاجل

أفادت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ اليوم الاثنين 20 جوان 2022، بأنه على إثر توفر معلومات لدى منطقة الأمن الوطني ببن عروس مفادها تعمد شخص دفع شخص آخر بقنال مجردة بمرناق.

وأوضح البلاغ أنه “تم على الفور تنقل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن المذكورة رفقة أعوان الحماية المدنية الى جهة حي الأكراد مرناق وبعد القيام بالمعاينات الميدانية اللازمة تم العثور على جثة آدمية بصافية المياه بالنقطة عدد 14 بقنال مرناق وانتشالها”.

وأضاف البلاغ انه “بمراجعة ممثل النيابة العمومية ببن عروس حضر على الفور رفقة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وبعد معاينة الجثة تبين أنها لا تحمل أية آثار عنف وعليه تم الإذن بإجراء التساخير الفنية اللازمة وعرض الجثة على قسم الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة”.

ورد في نص البلاغ أيضا أنه “بسماع شاهد عيان أفاد أنه يوم 18 جوان 2022 على حوالي الساعة 17.30 أثناء جلوسه رفقة 6 أشخاص والهالك على حافة وادي قنال مجردة بصدد إحتساء المشروبات الكحولية وفي خضم ذلك حاول الهالك مغادرة المكان إلا أن أحدهم منعه من ذلك وتولى ركله بساقه باتجاه القنال ولاذا بالفرار”.

وتابع أنه “بعد التنسيق مع قاضي التحقيق تمت مداهمة مقرات سكنى المشبهوه فيهم والقبض على جميع المرافقين فيما تعذر إيجاد المشتبه فيه الرئيسي وبسماعهم أكدوا ما جاء بتصريحات شاهد العيان مضيفين أنهم حاولوا إنقاذ الهالك إلا أنه تعذر عليهم ذلك”.

وبمراجعة قاضي التحقيق وإعلامه بحيثيات الموضوع أذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل “القتل العمد مع سابقية القصد” وإدراج المظنون فيه الرئيسي بالتفتيش والأبحاث متواصلة على صعيد فرقة الشرطة العدلية ببن عروس.