النادي الصفاقسي: نحو الاعلان عن موعد جديد للجلسة الانتخابية و6 لاعبين لم يجددوا عقودهم

لم تسجل اللجنة المستقلة للانتخابات الخاصة بالنادي الرياضي الصفاقسي للفترة النيابية 2022-2024 اي ترشح للجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 24 جوان الجاري بعد ان تم غلق باب الترشحات يوم 9 من نفس الشهر .

اوضح مصدر مسؤول بالنادي الصفاقسي اليوم الاثنين “وات” ان “غياب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية التي كانت مقررة يوم 24 جوان الجاري سيدفع اللجنة المستقلة للانتخابات الى اصدار بلاغ جديد يقع فيه الاعلان عن فتح باب الترشح للجلسة العامة الانتخابية,على ان تواصل الهيئة التسيرية مهامها الى حين اختيار هيئة مديرة جديدة للفريق”.

ومن جهة اخرى اوضح ذات المصدر ان 6 لاعبين من النادي الصفاقسي تنتهي عقودهم يوم 30 جوان الجاري لم يجددوا بعد عقودهم مع الفريق وهو محمد بن علي ووليد القروي و بلال الحربي وحسام دقدوق ونور الزمان الزموري وغيث المعروفي”.

يذكر ان اللجنة العليا للدعم بالنادي الرياضي الصفاقسي قد قررت في اجتماعها المنعقد يوم 26 جانفي المنقضي تسمية هيئة تسيييرية جديدة يرأسها الرئيس الأسبق للفريق منصف السلامي وبعضوية كل من عماد المسدي(نائبا للرئيس)و زهير الخراط ( أمين مال) و سامي العيادي( كاتب عام) و أحمد الحشيشة (عضو) للاشراف على تسيير فريق عاصمة الجنوب لمدة 3 أشهر قبل أن تدعو لجلسة عامة انتخابية سابقة لأوانها وذلك بعد انسحاب الهيئة المديرة السابقة للفريق برئاسة المنصف خماخم.

يذكر ان النادي الصفاقسي تمكن من التاهل الى الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم نسخة فرحات حشاد و يحتل حاليا المركز الثالث من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ب14 نقطة قبل جولتين من نهاية السباق.