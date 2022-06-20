توننداكس يختتم معاملات الاثنين على شبه استقرار

اقفلت بورصة الاوراق المالية بتونس، الاثنين، على شبه استقرار ليسجل مؤشرها المرجعي “توننداكس” تراجعا طفيفا بنسبة 04ر0 بالمائة ويبلغ النقطة 68ر7455 وفق شركة الوساطة بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

واعتلى سهم “سوتيتال” قائمة الارتفاعات ليزداد سهمه مع الاقفال بنسبة 6ر5 بالمائة الى 840ر2 دينار محققا معاملات بقيمة 36 الف دينار.

وشهد سهم “اونيماد” اقبالا من المستثمرين ليرتفع بنسبة 3ر4 بالمائة عند سعر 200ر7 دينار مسجلا معاملات بقيمة 286 الف دينار. علما وان المختص في تصنيع المواد المعقمة سيعقد جلسته العامة العادية السنوية يوم 28 جوان 2022 بداية من الساعة 16 بمقره الاجتماعي بسوسة

وستنظر الجلسة في الحسابات المالية لسنة 2021 وتبحث مقترح توزيع ارباح بقيمة 406ر0 دينار للسهم الواحد على ان يقع صرف ارباح بعنوان سنة 2021 بداية من 30 جوان 2022

وعاد اسوء اداء الى مصنع الورق الخشبي بالجنوب لينخفض بنسبة 2 بالمائة وسعر 410ر4 دينار وحقق معاملات بقيمة الف دينار. ويسجل المختص في صنع الخشب بذلك نتيجة سلبية بنسبة 2ر15 بالمائة منذ بداية السنة.

وتراجع سهم اسمنت قرطاج بنسبة 5ر1 بالمائة بقيمة 340ر1 دينار وحجم ضعيف من المعاملات بقيمة 11 الف دينار. وتعقد الشركة جلسة افصاح مالي الاربعاء 22 جوان 2022 على الساعة الثالثة بمقر بورصة تونس.

وكان سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة الاكثر حيوية ليستقر عند قيمة 20 دينار وغذى السهم السوق بما قدره 500 الف دينار من المعاملات