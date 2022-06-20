بعد انسحاب المدرب معز قزاح من النجم الساحلي: الزواغي يشرف على التدريبات..

قرر مدرب النجم الساحلي معز القزاح الانسحاب من تدريب اكابر فريق كرة القدم وذلك عقب الهزيمة التي مني بها فريق جوهرة الساحل في مباراة الاجوار ضد الاتحاد المنستيري يوم السبت المنقضي في اطار الجولة الثامنة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي انتهت بفوز فريق عاصمة الرباط بنتيجة 2-صفر.

وافاد مصدر مطلع صلب الفريق وكالة تونس افريقيا للانباء “وات” ان “المدرب المساعد شاكر الزواغي اشرف مساء اليوم الاثنين على الحصة التدريبية التي اجراها في اطار التحضير للقاء الجولة التاسعة لمرحلة التتويج و التي ستجمعه يوم الخميس القادم ضد الترجي الرياضي التونسي بالملعب الاولمبي بسوسة”.

وكان النجم الساحلي الذي استغنى عن خدمات المدرب لسعد الدريدي في بداية الموسم قد تعاقد مع المدرب المخضرم روجي لومار قبل اقالته وتعيين المدرب لسعد جردة الشابي خلال شهر مارس المنقضي, ولكن سوء النتائج دفعت بالهيئة المديرة للنجم الساحلي الى اعلان القطيعة مع الشابي مع بداية شهر ماي المنقضي والاتيان بالمدرب معز قزاح.

يذكر ان النجم الساحلي قد انسحب من سباق كاس تونس ويحتل المركز الخامس ب11 نقطة في جدول ترتيب مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.