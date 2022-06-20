نهائي كاس تونس لكرة اليد:اعادة مباراة الترجي الرياضي والنادي الافريقي يوم 3 سبتمبر القادم

قرر المكتب الجامعي لكرة اليد خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين اعادة مباراة نهائي كاس تونس لكرة اليد موسم 2021-2022 بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي يوم 3 سبتمبر القادم على ان يتم تحديد القاعة التي ستحتضن المباراة لاحقا.

ومن جهة اخرى صادق المكتب الجامعي على روزنامة المسابقات الخاصة بالموسم القادم 2022-2023 حيث ستنطلق بطولة النخبة يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 و بطولة القسم الوطني “أ” يوم السبت 10 منه فيما ستفتتح بطولة النخبة للكبريات يوم السبت 17 سبتمبر القادم.

كما قرر المكتب الجامعي مراسلة النوادي المعنية بالمشاركة في البطولة الإفريقية للأندية البطلة القادمة التي ستنظمها الجامعة في الفترة من 28 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2022 قصد تأكيد مشاركتها في هذه البطولة وهي بطل تونس في صنف الأكابر النادي الإفريقي ووصيف البطل الترجي الرياضي التونسي، وبطل تونس في صنف الكبريات الجمعية النسائية بطبلبة ووصيف البطل النادي الإفريقي.

وعلى مستوى هيكلة الإدارة الفنية الوطنية فقد تقرر ما يلي :

المدير الفني الوطني: السيد محمد أمين بن عمارة

مدرب وطني مكلف بالمتابعة العلمية والإعداد البدني: السيد منصف الشريف

مستشار فني وطني مكلف بالتكوين ومتابعة النخبة الوطنية: السيد إبراهيم العقربي

مستشار فني وطني مكلف بمراكز النهوض وتطوير رياضة كرة اليد: السيد مراد بالزرقة