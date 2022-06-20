بطولة الرابطة المحترفة الاولى : اجراء المباراة الفاصلة بين امل حمام سوسة و نجم المتلوي يوم 22 جوان الجاري

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تعيين المباراة الفاصلة لتفادي النزول من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي ستجمع امل حمام سوسة بنجم المتلوي يوم الاربعاء 22 جوان الجاري بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء دون حضور الجمهور.

وافاد عبد الرزاق الحشائشي متصرف الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة “وات” اليوم الاثنين ان “الرابطة تولت اعلام الفريقين بالموعد المحدد للمباراة المذكورة وانه يتعين عليهما احترام الاجراءات المعمول بها في هذا الصدد من ذلك مقتضيات الفصل 175 من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة القدم الذي ينص على انه لا يمكن الاخذ بعين الاعتبار لاي تبرير للغياب عن اجراء مقابلة او الوصول المتاخر الى الملعب بتاخير يفوق 5 دقائق عن موعد انطلاقها”.

واضاف الحشائشي انه “في صورة تخلف الفريقين عن المباراة فانهما سيكونان عرضة لعقوبات مالية ورياضية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل”.

يذكر ان لجنة التأديب والروح الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم قد قضت سابقا باجراء مباراة فاصلة بين الأمل الرياضي بحمام سوسة ونجم المتلوي بملعب محايد ودون حضور الجمهور وبتقنية الفار، من أجل تحديد الفريق الرابع والأخير النازل إلى الرابطة الثانية رفقة أندية هلال الشابة ونادي حمام الأنف والترجي الجرجيسي.

وكان كل من امل حمام سوسة ونجم المتلوي قد عبرا في وقت سابق عن رفضهما لقرار لجنة التاديب وخوض المباراىة الفاصلة.